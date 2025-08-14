PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Auseinandersetzung vor Wohnunterkunft
Am Mittwoch musste die Polizei in Blaustein zwei Männer in Gewahrsam nehmen.

Ulm (ots)

Gegen 20.20 Uhr meldete eine Anruferin eine Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten vor einer Wohnunterkunft in Blaustein. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Vor Ort in der Ulmer Straße trafen die Beamten zwei Männer im Alter von 18 und 35 Jahren an, die mit Fäusten aufeinander einschlugen. Die Polizei musste beide in Gewahrsam nehmen um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. Rettungskräfte kümmerten sich um mehrere Personen, die wohl an dem großen Tumult beteiligt waren. Ins Krankenhaus musste niemand. Die Polizei Ulm-West nahm die Ermittlungen auf. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung zwischen den zwei Familien sind noch unklar. Die beiden Männer im Alter von 18 und 35 Jahren erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

++++ 1585568 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

