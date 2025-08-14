Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Vorfahrt missachtet

Drei Personen erlitten leichte Verletzungen bei einem Unfall am Mittwoch.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem Auto in der Jahnstraße. An der Kreuzung Klosterstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Skoda Fahrers. Der konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitten der 32-jährige Skoda Fahrer, seine 29-jährige Beifahrerin und der 1,5 Jahre alte Sohn leichte Verletzungen. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

