Am Mittwoch landete bei einem Unfall bei Nerenstetten ein Mazda im Acker.

Kurz vor 17 Uhr war ein 19-Jähriger auf der Landstraße 1079 von Nerenstetten in Richtung des Langenauer Industriegebiets unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor der Mazda-Fahrer die Kontrolle und kam mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab. Der Mazda überschlug sich mehrfach und landete im Acker. Der junge Fahrer konnte sich anschließend selbst aus dem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte brachten in vorsorglich in eine Klinik. Er hatte wohl Glück und wurde nur leicht verletzt. Ein Abschlepper barg das schrottreife Auto. Die Polizei Langenau hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

