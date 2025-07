POL-HI: Wechsel im Leitungsteam des Polizeikommissariats Sarstedt

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN / DINGELBE (lud) In der Ortschaft Dingelbe kam es in den zurückliegenden Tagen zu Kennzeichendiebstählen. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Zwischen dem 30.07.2025, 19:00 Uhr, und dem 31.07.2025, 07:00 Uhr, kam es im Königsberger Ring in 31174 Schellerten OT Dingelbe zum Diebstahl von insgesamt drei Kennzeichenschildern, welche an ...

mehr