POL-HB: Nr.: 0614 --Einbrecher gestellt

Ort: Bremen-Vegesack, OT Schönebeck, Clamersdorfer Straße Zeit: 16.09.2025, 00:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Montag auf Dienstag in Vegesack zwei mutmaßliche Einbrecher. Sie sind verdächtig, zuvor aus einem Keller ein hochwertiges E-Bike gestohlen zu haben.

Gegen 00:45 Uhr alarmierte ein 34 Jahre alter Mann die Polizei, da er sein kurz zuvor aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Clamersdorfer Straße entwendetes Ebike per GPS in einer Straße in der Nähe orten konnte. Die Einsatzkräfte trafen daraufhin vor Ort auf zwei 22 und 40 Jahre alte Männer, die das E-Bike gerade in den Kofferraum eines Autos laden wollten. Den 40-Jährigen nahmen die Polizisten mit auf die Wache um dort die Identität zu klären, eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

