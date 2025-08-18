Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 20 Kilometer Kupferkabel entwendet

Dahlem-Schmidtheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 13. August, 16 Uhr, bis Donnerstag, dem 14. August, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte von dem Gelände eines Solarparks im Höhenbergweg in Dahlem-Schmidtheim Kupferkabel. Hierzu flexten die Unbekannten den Bolzenriegel eines Metalltors auf und verschafften sich so Zutritt zum Gelände.

Auf dem Gelände wurden circa 20 Kilometer Kupferkabel gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Euro-Betrag.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell