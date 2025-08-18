Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Alkoholisiert gegen Mauer gefahren

Mechernich-Eiserfey (ots)

Am Samstag, dem 16. August, kollidierte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich um 21.10 Uhr mit einer Mauer in einem Flussbett an der Hauserbachstraße in Mechernich-Eiserfey. Er befuhr die Hauserbachstraße von Mechernich-Weyer kommend in Richtung Mechernich-Vussem und wich einem entgegenkommenden Fahrzeug zu weit nach rechts aus. Dabei kollidierte er mit der Mauer eines Flussbetts. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Der Mechernicher wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt.

