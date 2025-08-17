Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Grundschule

Mechernich-Kommern (ots)

Am Samstag, 16.08.2025 wurde gegen 02:15 Uhr über eine Sicherheitsfirma der Einbruch in die Katholische Grundschule in Kommern gemeldet.

An einer der Außentüren konnten am Türblatt und der Türzarge frische Hebelspuren festgestellt werden. Im Inneren konnten weitere Türen festgestellt werden, die ebenfalls aufgehebelt worden waren. In den Räumen wurden diverse Schränke geöffnet und augenscheinlich durchwühlt.

Im Rahmen einer gleichzeitig durchgeführten Fahndung konnte im unmittelbaren Nahbereich eine auffällig schwarz gekleidete, 16-jährige männliche Person angetroffen werden. Diese führte einen Schraubendreher und einen Hammer mit sich und machte widersprüchliche Angaben dazu, warum er diese Werkzeuge mitführte.

Die Werkzeuge wurden sichergestellt und die Person an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell