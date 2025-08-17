PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Verkehrskontrolle richtigen Riecher bewiesen, Haftbefehl vollstreckt.

Mechernich-Kommern (ots)

Am Samstag, 16.08.2025 wurde gegen 19:40 Uhr ein Fahrzeug in Mechernich-Kommern im Bereich des Mechernicher Weges Ecke Schützenweg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten.

Vor Ort konnte der 43-jährige männliche Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Nach eigenen Angaben, wurde ihm die Fahrerlaubnis in Belgien entzogen.

Eine weitere Überprüfung ergab, dass gegen die Person ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte vor Ort mittels Zahlung beglichen werden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 09:22

    POL-EU: Brand vor Gebäude

    Euskirchen (ots) - Am heutigen Freitagmorgen, dem 15. August, geriet Sperrmüll vor einem Gebäudekomplex in der Straße "Deutscher Platz" in Weilerswist in Brand. In dem Gebäude befinden sich mehrere Wohnungen und Ladenlokale. Unbekannte hatten circa 10 Kubikmeter Sperrmüll vor einem leerstehenden Ladenlokal mutwillig in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt. Im Anschluss zog der Rauch durch den bewohnten Hauskomplex. Dabei ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:22

    POL-EU: Gefälschtes Rezept in Apotheke vorgelegt

    Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (14. August) löste ein 58-Jähriger um 11 Uhr ein Rezept in einer Apotheke in der Gerberstraße ein. Das Medikament war zu diesem Zeitpunkt in der Apotheke jedoch nicht vorrätig. Die Apothekerin teilte ihm deshalb mit, dass er das Medikament zu einem späteren Zeitpunkt abholen könne. Gegen 14 Uhr suchte der Mann erneut die Apotheke auf. Zwischenzeitlich fiel der Apothekerin jedoch auf, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:21

    POL-EU: Bei Verkehrskontrollen aufgefallen

    Euskirchen-Elsig/ Schleiden (ots) - Am Donnerstag (14. August) wurde ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Weilerswist um 17.12 Uhr in der Straße In der Driesch in Euskirchen-Elsig im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle zitterte der Mann stark mit den Beinen und Händen. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Auf der Polizeiwache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren