Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Verkehrskontrolle richtigen Riecher bewiesen, Haftbefehl vollstreckt.

Mechernich-Kommern (ots)

Am Samstag, 16.08.2025 wurde gegen 19:40 Uhr ein Fahrzeug in Mechernich-Kommern im Bereich des Mechernicher Weges Ecke Schützenweg im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten.

Vor Ort konnte der 43-jährige männliche Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Nach eigenen Angaben, wurde ihm die Fahrerlaubnis in Belgien entzogen.

Eine weitere Überprüfung ergab, dass gegen die Person ein Haftbefehl vorlag. Dieser konnte vor Ort mittels Zahlung beglichen werden. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

