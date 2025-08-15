PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand vor Gebäude

Euskirchen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, dem 15. August, geriet Sperrmüll vor einem Gebäudekomplex in der Straße "Deutscher Platz" in Weilerswist in Brand.

In dem Gebäude befinden sich mehrere Wohnungen und Ladenlokale.

Unbekannte hatten circa 10 Kubikmeter Sperrmüll vor einem leerstehenden Ladenlokal mutwillig in Brand gesetzt.

Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt.

Im Anschluss zog der Rauch durch den bewohnten Hauskomplex.

Dabei wurde ein 85-jähriger Hausbewohner verletzt (Rauchgasintoxikation). Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und konnte anschließend wieder entlassen werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung wurden von den Brandermittlern der Polizei Euskirchen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

