Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 15-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf Quad unterwegs

Mechernich-Kommern (ots)

Am gestrigen Mittwoch (14. August) fiel Polizeibeamten um 11.51 Uhr ein Quad-Fahrer auf einem Feldweg in Höhe der Bundesstraße 477 bei Mechernich auf. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht.

Aus diesem Grund wendeten die Polizeibeamten mit dem Streifenwagen und beabsichtigten, das Quad einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle, indem er mit erhöhter Geschwindigkeit über zwei Feldwege davonfuhr, bevor er anhielt.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 15-Jährigen aus Mechernich.

Nach eigenen Angaben hatte der Jugendliche das Fahrzeug zuvor im öffentlichen Verkehrsraum geführt.

Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Jugendliche das Quad ohne die erforderliche Versicherung führte.

Zudem konnte der Jugendliche keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen.

Das Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt.

Eine Anzeige gegen den Halter wurde gefertigt.

Gegen den Jugendlichen wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Straßenverkehrsordnung, das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie die Fahrzeug-Zulassungsverordnung gefertigt.

