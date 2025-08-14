Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkbank geriet in Brand

Mechernich (ots)

Am gestrigen Mittwoch (13. August) geriet gegen 16 Uhr eine Werkbank in einem Gartenhaus in der Brühler Straße in Mechernich in Brand. Auslöser war Arbeiten mit einem Winkelschleifer.

Der 78-jährige Eigentümer bemerkte den Brand zunächst nicht, sondern wurde von einem Nachbarn auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

An der Werkbank entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

