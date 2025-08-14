Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Brand in Schrebergarten
Bad Münstereifel (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Mittwochabend (13. August) um 21.06 Uhr in einem Schrebergarten in der Straße "Große Bleiche" in Bad Münstereifel ein Feuer aus.
Dabei brannte ein Zaun nieder.
Ein Zeuge bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr.
Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.
Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Euro-Bereich.
Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.
