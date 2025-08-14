PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer flüchtet vor der Polizei

Mechernich (ots)

Am Mittwoch, dem 13. August, staunten Polizeibeamte um 11:45 Uhr in der Heerstraße in Mechernich nicht schlecht: Ein Motorradfahrer überholte nicht nur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein ziviles Fahrzeug, sondern legte dabei auch noch eine Einrad-Showeinlage hin.

Der Kradfahrer befuhr die Heerstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße, überholte ein unbeteiligtes Fahrzeug und kurz darauf das zivile Fahrzeug der Polizei.

Auf der Friedrich-Wilhelm-Straße beschleunigte der Fahrzeugführer so stark, dass das Vorderrad kurzzeitig abhob.

Außerdem fiel der Kradfahrer durch starkes Beschleunigen und Abbremsen auf.

Noch vor dem Kreisverkehr Bahnstraße fuhr er so nah auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, dass er stark und abrupt abbremsen musste.

Dabei wurde das Motorrad kurzzeitig instabil.

Die Polizeibeamten wollten dieses riskante Fahrverhalten nicht einfach so im Vorbeifahren "bewundern" und nahmen die Verfolgung auf.

Doch der Motorradfahrer erkannte die Polizisten und beschloss, die Fahrt lieber ohne Publikum fortzusetzen.

Er flüchtete über die Bundesstraße 477 in Fahrtrichtung Mechernich-Kommern.

Unweit der Einmündung zur Kreisstraße 20 riss der Sichtkontakt ab. Zum Zeitpunkt des letzten Sichtkontaktes betrug die gefahrene Geschwindigkeit des Einsatzfahrzeuges 140 km/h, im weiteren Verlauf des Abschnittes über 180 km/h.

Es wurde eine Anzeige wegen verbotenen Kfz-Rennens gefertigt. Hinweise auf den Fahrer liegen vor.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:40

    POL-EU: Arbeitsunfall in Kall

    Kall (ots) - Am gestrigen Dienstag (12. August) kam es um 11.50 Uhr in einer Firma in Kall am Siemensring zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 34-Jähriger zog sich beim Reinigen einer Maschine lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Hintergrund: Bei schweren Arbeitsunfällen übernimmt in der Regel die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Dies ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:39

    POL-EU: Brandgefährlich: Kartoffelsäcke

    Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Gestern (12. August) kam es in der Kuchenheimer Straße in Euskirchen zu einem Brand. Gegen 14.45 Uhr bemerkten Nachbarn brennende, leere Kartoffelsäcke im Innenhof eines Einfamilienhauses. Das Feuer hatte sich bereits auf die Dachrinne ausgebreitet. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mithilfe eines Gartenschlauchs gelöscht werden. Der Schaden liegt im mittleren ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:38

    POL-EU: Staub aufgewirbelt - "Drifter" löst Einsatz aus

    Mechernich-Kommern (ots) - Am gestrigen Dienstag (12. August) löste gegen 21 Uhr die Brandmeldeanlage auf einem Firmengelände in der Kölner Straße in Mechernich aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte vor Ort jedoch keinen Brand feststellen. Ein Mitarbeiter überprüfte daraufhin die Videoaufzeichnungen. Zu sehen war ein Pkw, der auf dem Schotterparkplatz mehrere "Donuts" drehte. Dadurch wurde Staub aufgewirbelt, was zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren