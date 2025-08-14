Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer flüchtet vor der Polizei

Mechernich (ots)

Am Mittwoch, dem 13. August, staunten Polizeibeamte um 11:45 Uhr in der Heerstraße in Mechernich nicht schlecht: Ein Motorradfahrer überholte nicht nur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ein ziviles Fahrzeug, sondern legte dabei auch noch eine Einrad-Showeinlage hin.

Der Kradfahrer befuhr die Heerstraße in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße, überholte ein unbeteiligtes Fahrzeug und kurz darauf das zivile Fahrzeug der Polizei.

Auf der Friedrich-Wilhelm-Straße beschleunigte der Fahrzeugführer so stark, dass das Vorderrad kurzzeitig abhob.

Außerdem fiel der Kradfahrer durch starkes Beschleunigen und Abbremsen auf.

Noch vor dem Kreisverkehr Bahnstraße fuhr er so nah auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, dass er stark und abrupt abbremsen musste.

Dabei wurde das Motorrad kurzzeitig instabil.

Die Polizeibeamten wollten dieses riskante Fahrverhalten nicht einfach so im Vorbeifahren "bewundern" und nahmen die Verfolgung auf.

Doch der Motorradfahrer erkannte die Polizisten und beschloss, die Fahrt lieber ohne Publikum fortzusetzen.

Er flüchtete über die Bundesstraße 477 in Fahrtrichtung Mechernich-Kommern.

Unweit der Einmündung zur Kreisstraße 20 riss der Sichtkontakt ab. Zum Zeitpunkt des letzten Sichtkontaktes betrug die gefahrene Geschwindigkeit des Einsatzfahrzeuges 140 km/h, im weiteren Verlauf des Abschnittes über 180 km/h.

Es wurde eine Anzeige wegen verbotenen Kfz-Rennens gefertigt. Hinweise auf den Fahrer liegen vor.

