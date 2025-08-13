PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandgefährlich: Kartoffelsäcke

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Gestern (12. August) kam es in der Kuchenheimer Straße in Euskirchen zu einem Brand.

Gegen 14.45 Uhr bemerkten Nachbarn brennende, leere Kartoffelsäcke im Innenhof eines Einfamilienhauses. Das Feuer hatte sich bereits auf die Dachrinne ausgebreitet.

Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr mithilfe eines Gartenschlauchs gelöscht werden.

Der Schaden liegt im mittleren zweistelligen Euro-Bereich.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
