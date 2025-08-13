Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Holzschuppen in Brand

Blankenheim-Blankenheimerdorf (ots)

Am gestrigen Dienstag (12. August) kam es zu einem Brand in einem Holzschuppen in der Verlängerung der Straße Im Weiher in Blankenheimerdorf.

Zeugen nahmen gegen 22.20 Uhr zunächst einen Feuerschein wahr. Bei näherer Betrachtung entdeckten sie das Feuer und verständigten die Feuerwehr.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

In dem Schuppen wurden Quaderballen gelagert. Acht Ballen sowie der Schuppen selbst wurden zerstört. Der Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Hinweisen könnten sich zum Zeitpunkt vor dem Brand Kinder im Bereich des Schuppens aufgehalten haben. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden. Dies kann telefonisch unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erfolgen.

