Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Mechernich (ots)

Am gestrigen Montag (11. August) kam es um 13.44 Uhr auf der Bundesstraße 477 bei Mechernich zu einem Auffahrunfall.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Leverkusen befuhr die Bundesstraße 477 von Euskirchen kommend in Fahrtrichtung Kall hinter einem 54-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen.

In Höhe des Mühlenparks musste der Pkw-Fahrer aufgrund eines vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt abbremsen.

Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf.

Dabei stürzte der 58-Jährige mit dem Motorrad zu Boden und verletzte sich.

