Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auf Sattelzugmaschine aufgefahren

Mechernich-Kalenberg (ots)

Am gestrigen Montagabend (11. August) kam es um 22.40 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Kalenberg zu einem Auffahrunfall.

Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall befuhr die Bundesstraße 266 von Mechernich kommend in Richtung Kall.

Ein 24-Jähriger aus Simmerath befuhr mit einer Sattelzugmaschine die Bundesstraße in gleicher Fahrtrichtung.

Unmittelbar hinter einer Lichtzeichenanlage scherte der 86-Jährige zum Überholvorgang nach links aus.

Nach Beendigung des Überholvorgangs wechselte der Pkw-Fahrer wieder auf den rechten der beiden Fahrstreifen.

Dabei übersah er den vor ihm fahrenden 24-Jährigen und fuhr auf den Anhänger der Sattelzugmaschine auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und kam dort zum Stillstand.

Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei der Kollision verletzt und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

