Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrugsmasche auf offener Straße

Mechernich (ots)

Ein 49-Jähriger hielt am gestrigen Montag (11. August) im Stadtgebiet Mechernich mehrere Fahrzeuge an, um nach Geld zu betteln.

Er stellte seinen Pkw mit ausländischem Kennzeichen und eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand ab und täuschte eine Panne vor. Gegenüber Verkehrsteilnehmern gab er an, dass er Geld für Kraftstoff benötige, damit er weiter bis nach Frankreich fahren könne.

Der Mann konnte um 16:40 Uhr von Polizeibeamten auf der Bundesstraße 477 bei Mechernich-Roggendorf angetroffen werden.

Der 49-Jährige ist in der Vergangenheit bereits wiederholt mit ähnlich gelagerten Sachverhalten polizeilich in Erscheinung getreten.

Bei dem Sachverhalt handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Die Polizei Euskirchen rät:

- Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

- Wenn Sie helfen möchten, rufen Sie die Polizei an, anstatt Geld zu übergeben.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, bleiben Sie umsichtig und schützen Sie sich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell