PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrugsmasche auf offener Straße

Mechernich (ots)

Ein 49-Jähriger hielt am gestrigen Montag (11. August) im Stadtgebiet Mechernich mehrere Fahrzeuge an, um nach Geld zu betteln.

Er stellte seinen Pkw mit ausländischem Kennzeichen und eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand ab und täuschte eine Panne vor. Gegenüber Verkehrsteilnehmern gab er an, dass er Geld für Kraftstoff benötige, damit er weiter bis nach Frankreich fahren könne.

Der Mann konnte um 16:40 Uhr von Polizeibeamten auf der Bundesstraße 477 bei Mechernich-Roggendorf angetroffen werden.

Der 49-Jährige ist in der Vergangenheit bereits wiederholt mit ähnlich gelagerten Sachverhalten polizeilich in Erscheinung getreten.

Bei dem Sachverhalt handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Die Polizei Euskirchen rät:

   - Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.
   - Wenn Sie helfen möchten, rufen Sie die Polizei an, anstatt Geld 
     zu übergeben.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, bleiben Sie umsichtig 
     und schützen Sie sich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 13:55

    POL-EU: Einbruch und Vandalismus im Gymnasium in Mechernich

    Mechernich (ots) - Am Freitag (8. August), gegen 17.45 Uhr, gelangten mehrere bislang unbekannte Jugendliche in das Schulgebäude des Gymnasiums am Nyonsplatz in Mechernich. Während der Sommerferien werden derzeit Handwerksarbeiten in und am Gebäude durchgeführt. Ein Handwerker beobachtete, wie eine Gruppe Jugendlicher durch eine offenstehende Tür des Innenhofs in das Schulgebäude gelangte. Am Montag, dem 11. August, ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:55

    POL-EU: Bahnhofsvorplatz: Platzverweis ignoriert - und der Morgen endete anders als geplant

    Euskirchen (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (12. August) wurde eine 35-jährige, der Polizei bereits hinreichend bekannte Frau, auf dem Bahnhofsvorplatz in Euskirchen mehrfach kontrolliert. Bereits um 3.55 Uhr belästigte sie einen Taxifahrer in aufdringlicher Weise. Die eingesetzten Kräfte sprachen daraufhin einen Platzverweis bis 8 Uhr. Die Frau wurde zudem darauf ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:00

    POL-EU: 17-Jähriger nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

    Zülpich-Niederelvenich (ots) - Am heutigen Montag wurde ein 17-Jähriger aus Zülpich um 6.35 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Landstraße 162 bei Zülpich-Niederelvenich schwer verletzt. Er befuhr die Landstraße 162 mit einem Kleinkraftrad von Zülpich-Wichterich kommend in Richtung Zülpich-Niederelvenich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren