Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch und Vandalismus im Gymnasium in Mechernich

Mechernich (ots)

Am Freitag (8. August), gegen 17.45 Uhr, gelangten mehrere bislang unbekannte Jugendliche in das Schulgebäude des Gymnasiums am Nyonsplatz in Mechernich.

Während der Sommerferien werden derzeit Handwerksarbeiten in und am Gebäude durchgeführt.

Ein Handwerker beobachtete, wie eine Gruppe Jugendlicher durch eine offenstehende Tür des Innenhofs in das Schulgebäude gelangte.

Am Montag, dem 11. August, wurde festgestellt, dass im Lehrerzimmer mehrere Schränke beschädigt und Schließfächer aufgebrochen wurden. Aus diesen entwendeten die Unbekannten Bargeld im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Darüber hinaus wurde das Lehrerzimmer verwüstet. Mehrere verschließbare Schranktüren wiesen Hebelspuren auf, die Tür einer Küchenzeile wurde beschädigt und auf einer Fensterbank war Zucker verteilt.

Ein Tisch und eine Tafel wurden mit Hakenkreuzen beschmiert.

In einem Werkraum im Keller wurden ebenfalls Schranktüren aufgehebelt.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung sowie des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden vom Staatsschutz Bonn übernommen.

Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell