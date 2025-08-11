Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksame Nachbarn helfen 68-Jährigem - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Kall (ots)

Dank des umsichtigen Handelns aufmerksamer Nachbarn konnte am Dienstagnachmittag (05.08.2025) einem 68-jährigen Mann aus der Gemeinde Kall vermutlich das Leben gerettet werden.

Gegen 15.33 Uhr meldeten sich Nachbarn des Mannes bei der Rettungsleitstelle. Sie hatten den Bewohner seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen, zudem quoll der Briefkasten über. Aufgrund dieser Hinweise alarmierte die Leitstelle umgehend einen Rettungswagen. Da die Haustür verschlossen war und der Bewohner trotz Klingelns und Klopfens nicht reagierte, wurden zusätzlich die Feuerwehr Kall zur Türöffnung sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Schleiden zur Unterstützung angefordert.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Feuerwehr bereits über eine Steckleiter Zugang zum rückwärtigen Balkon verschafft und konnte über eine offene Balkontür in das Haus gelangen. Dort fanden die Rettungskräfte den 68-Jährigen ansprechbar, jedoch mit einem schwerwiegenden gesundheitlichen Problem vor. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei unterstützt in solchen Rettungseinsätzen unter anderem, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten, Zutritt zu Wohnungen rechtlich abzusichern, die Identität von Personen festzustellen oder - falls nötig - Angehörige zu informieren. Durch das koordinierte Zusammenspiel aller Kräfte konnte hier wertvolle Zeit gewonnen werden.

Die Polizei Euskirchen bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Nachbarn. Ihr rechtzeitiger Anruf und ihre Sorge um den Mitmenschen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Mann noch Hilfe erhalten konnte.

