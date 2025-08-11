PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksame Nachbarn helfen 68-Jährigem - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Kall (ots)

Dank des umsichtigen Handelns aufmerksamer Nachbarn konnte am Dienstagnachmittag (05.08.2025) einem 68-jährigen Mann aus der Gemeinde Kall vermutlich das Leben gerettet werden.

Gegen 15.33 Uhr meldeten sich Nachbarn des Mannes bei der Rettungsleitstelle. Sie hatten den Bewohner seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen, zudem quoll der Briefkasten über. Aufgrund dieser Hinweise alarmierte die Leitstelle umgehend einen Rettungswagen. Da die Haustür verschlossen war und der Bewohner trotz Klingelns und Klopfens nicht reagierte, wurden zusätzlich die Feuerwehr Kall zur Türöffnung sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Schleiden zur Unterstützung angefordert.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich die Feuerwehr bereits über eine Steckleiter Zugang zum rückwärtigen Balkon verschafft und konnte über eine offene Balkontür in das Haus gelangen. Dort fanden die Rettungskräfte den 68-Jährigen ansprechbar, jedoch mit einem schwerwiegenden gesundheitlichen Problem vor. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei unterstützt in solchen Rettungseinsätzen unter anderem, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten, Zutritt zu Wohnungen rechtlich abzusichern, die Identität von Personen festzustellen oder - falls nötig - Angehörige zu informieren. Durch das koordinierte Zusammenspiel aller Kräfte konnte hier wertvolle Zeit gewonnen werden.

Die Polizei Euskirchen bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Nachbarn. Ihr rechtzeitiger Anruf und ihre Sorge um den Mitmenschen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Mann noch Hilfe erhalten konnte.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 15:00

    POL-EU: Flächenbrand

    Kall (ots) - Am Samstag (9. August) kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem Feld in der Verlängerung des Antoniusweges in Kall-Dottel. Ersten Erkenntnissen zufolge war zuvor ein Landwirt mit einem Mähdrescher auf dem Feld tätig. Während der Mähdrescharbeiten brach das Feuer aus. Der Landwirt versuchte zunächst, die Flammen mit Erde zu ersticken. Da dies jedoch nicht gelang, alarmierte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Insgesamt ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:00

    POL-EU: Hund bei Hitze im Pkw zurückgelassen

    Kall (ots) - Am Samstag, dem 9. August, meldeten Zeugen um 16.39 Uhr einen in einem geparkten Pkw auf dem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße in Kall eingeschlossenen Hund. Das Tier bellte lautstark, hechelte stark und lag zusammengekauert im Kofferraum. Zu diesem Zeitpunkt herrschte eine Außentemperatur von 26 Grad bei starkem Sonnenschein. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 46-jährige Pkw-Fahrer das Fahrzeug ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:00

    POL-EU: Einbruch in Kirche - Unbekannte scheitern an Beute

    Hellenthal (ots) - Im Zeitraum von Freitag (9. August), 18.15 Uhr, bis Samstag (10. August), 10.10 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Kirche in der Kölner Straße in Hellenthal. Dort hebelten sie eine Seitentür auf und gelangten so in die Kirche. Im Inneren versuchten sie, einen in der Wand eingelassenen Tresor zu entwenden. Sie beschädigten den Wandbereich um den Tresor herum, konnten ...

    mehr
