Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hund bei Hitze im Pkw zurückgelassen

Kall (ots)

Am Samstag, dem 9. August, meldeten Zeugen um 16.39 Uhr einen in einem geparkten Pkw auf dem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße in Kall eingeschlossenen Hund.

Das Tier bellte lautstark, hechelte stark und lag zusammengekauert im Kofferraum.

Zu diesem Zeitpunkt herrschte eine Außentemperatur von 26 Grad bei starkem Sonnenschein.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 46-jährige Pkw-Fahrer das Fahrzeug bereits um 16.16 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt.

Gegen 16.50 Uhr kehrte der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurück.

Gegen den Halter wurde eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt.

Bereits bei vergleichsweise milden Außentemperaturen kann sich das Innere eines Fahrzeugs in kurzer Zeit stark aufheizen.

Dies kann für Tiere lebensgefährlich werden - auch bei kurzen Abwesenheiten und unabhängig von der Größe des Tieres.

Lassen Sie Tiere deshalb niemals unbeaufsichtigt in einem abgestellten Fahrzeug zurück!

