Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl auf Friedhof- Polizei Euskirchen warnt vor Taschendiebstahl

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (10. August), kam es zwischen 17.40 Uhr und 18 Uhr zu zwei Diebstählen auf einem Friedhof in der Frauenberger Straße in Euskirchen.

Zwei Frauen im Altern von 70 Jahren und 55 Jahren hielten sich unabhängig voneinander auf dem Friedhof auf, um jeweils ein Grab zu pflegen.

Während beide Frauen die Grabstätte für einen kurzen Moment verließen, um an der Wasserstelle Wasser zu holen, entwendete ein bislang Unbekannter aus den Fahrradkörbern der Frauen jeweils die darin befindliche Handtasche.

In den Taschen befanden sich unter anderem persönliche Dokumente sowie Geldbörsen.

Die Polizei Euskirchen weist daraufhin hin, dass Friedhöfe leider auch von Dieben gezielt aufgesucht werden. Täter nutzen oft kurze Momente der Unaufmerksamkeit aus, um unbeaufsichtigte Taschen, Fahrräder oder andere Wertgegenstände zu entwenden.

   -Lassen Sie Wertsachen niemals unbeaufsichtigt - auch nicht für 
kurze Zeit.
   -Nehmen Sie Handtaschen und Geldbörsen nach Möglichkeit mit zu 
Ihrem Aufenthaltsort.
   -Tragen Sie Taschen körpernah und verschlossen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum im Bereich des Friedhofs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

