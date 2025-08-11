Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision mit Baum

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am Sonntag (10. August) kam es auf der Landstraße 119 bei Euskirchen-Stotzheim um 8 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem ein 19-jähriger Mann aus Euskirchen beteiligt war.

Der 19-Jährige hatte sich zuvor bei einem Bekannten aufgehalten. Dort entwendete er den Fahrzeugschlüssel sowie den dazugehörigen Pkw, ohne dazu berechtigt zu sein.

Der Eigentümer des Fahrzeugs befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub.

Anschließend befuhr der 19-Jährige die L 119 von Euskirchen-Flamersheim kommend in Richtung Euskirchen-Stotzheim.

Während der Fahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Dort kollidierte er mit einem Baum.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 19-Jährigen Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell