PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision mit Baum

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Am Sonntag (10. August) kam es auf der Landstraße 119 bei Euskirchen-Stotzheim um 8 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem ein 19-jähriger Mann aus Euskirchen beteiligt war.

Der 19-Jährige hatte sich zuvor bei einem Bekannten aufgehalten. Dort entwendete er den Fahrzeugschlüssel sowie den dazugehörigen Pkw, ohne dazu berechtigt zu sein.

Der Eigentümer des Fahrzeugs befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub.

Anschließend befuhr der 19-Jährige die L 119 von Euskirchen-Flamersheim kommend in Richtung Euskirchen-Stotzheim.

Während der Fahrt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Dort kollidierte er mit einem Baum.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 19-Jährigen Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 08:30

    POL-EU: Betrunkene Frau nach Notrufmissbrauch in Gewahrsam genommen

    53879 Euskirchen (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, rief eine 39jährige Frau aus Euskirchen mehrfach aus nichtigem Anlass den Notruf an. Gegenüber den Polizeibeamten vor Ort verhielt sie sich völlig uneinsichtig und unkooperativ. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 08:30

    POL-EU: Leergut auf Kinderspielplatz entsorgt - Führerschein weg!

    53881 Euskirchen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 09.08.2025, gegen 10:00 h, einen 49jährigen Mann aus Euskirchen dabei, wie dieser leere Wodkaflaschen an einem Kinderspielplatz in Kessenich entsorgte. Anschließend fuhr er von dort mit einem PKW weg. Eine Polizeistreife suchte daraufhin den Mann an seiner Wohnanschrift auf. Hierbei stellten die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren