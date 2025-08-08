Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw mit Sandladung kippt um

Weilerswist-Neukirchen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (8. August) kam es um 9.09 Uhr auf der Landstraße 182 bei Weilerswist-Neukirchen zu einem Alleinunfall.

Eine 28-jährige Lkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz befuhr mit einem Lkw-Kipper die Landstraße 182 von Euskirchen kommend in Fahrtrichtung der Autobahn 61.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn und verlor im Anschluss die Kontrolle über das Fahrzeug. Der mit Sand beladene Lkw geriet ins Kippen und stürzte auf die Seite.

Das Fahrzeug kam quer zur Fahrbahn zum Liegen und blockierte beide Fahrspuren.

Die Ladung verteilte sich hierbei auf der gesamten Fahrbahnbreite.

Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.

Die Bergung von dem Lkw dauert derzeit noch an.

Die Landstraße 182 bleibt bis auf Weiteres für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell