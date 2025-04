Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht

Greiz (ots)

Greiz: Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Fahrzeugs verursachte am Dienstagabend gegen 21:10 Uhr in der Marstallstraße in Greiz einen Verkehrsunfall. Der Fahrer stieß beim Abbiegen mit einem Seat Ibiza zusammen, der von einem 52-jährigen Mann in Richtung Krankenhaus gesteuert wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Am Seat entstand Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0090785/2025) (SR)

