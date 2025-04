Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Gaststätte

Gera (ots)

Gera: In der Nacht vom 07. zum 08. April 2025, zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Restaurant in der Humboldtstraße in Gera. Dieser verschaffte sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und entwendete aus dem Innenraum eine Kellnergeldbörse mit einem Bargeldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter oder zum Tathergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gera unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0090632/2025) (SR)

