Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schmierereien vor den Wahllokalen in Loitz und Düvier

Neubrandenburg (ots)

Am Morgen des 10.05.2025 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg bekannt, dass auf dem Gehweg vor dem Wahllokal in der Greifswalder Straße in Loitz ein Graffiti mit dem Ausspruch "Wahlen sind umsonst" gesprüht wurde. Ähnliche Feststellungen mussten die eingesetzten Kollegen dann auch in Düvier vor dem Wahllokal in der Bauernstube machen. Der Sachschaden wird jeweils auf etwa 250,- Euro geschätzt.

Zu den Tätern gibt es gegenwärtig keine Hinweise.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

