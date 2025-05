POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 42-jährigen Mann aus Greifswald

Neustrelitz (LK MSE) (ots) - Am heutigen Donnerstag, den 08.05.2025 erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gegen 15:09 Uhr den Hinweis auf einen Verkehrsunfall mit verletzter Person unter Beteiligung eines PKW und eines Traktors mit Anhänger in Wesenberg. Demnach befuhr die 38-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem Seat Ibiza, den Drosedower Weg aus Drosedow kommend in Wesenberg, in ...

mehr