Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Leergut auf Kinderspielplatz entsorgt - Führerschein weg!

53881 Euskirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 09.08.2025, gegen 10:00 h, einen 49jährigen Mann aus Euskirchen dabei, wie dieser leere Wodkaflaschen an einem Kinderspielplatz in Kessenich entsorgte. Anschließend fuhr er von dort mit einem PKW weg. Eine Polizeistreife suchte daraufhin den Mann an seiner Wohnanschrift auf. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Folgen: Nach Blutprobe und Führerscheinbeschlagnahme erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

