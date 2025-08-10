PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Leergut auf Kinderspielplatz entsorgt - Führerschein weg!

53881 Euskirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 09.08.2025, gegen 10:00 h, einen 49jährigen Mann aus Euskirchen dabei, wie dieser leere Wodkaflaschen an einem Kinderspielplatz in Kessenich entsorgte. Anschließend fuhr er von dort mit einem PKW weg. Eine Polizeistreife suchte daraufhin den Mann an seiner Wohnanschrift auf. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Folgen: Nach Blutprobe und Führerscheinbeschlagnahme erwartet ihn jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:15

    POL-EU: Gabelstapler geriet in Brand

    Zülpich (ots) - Am Donnerstag (7. August) geriet um 17.10 Uhr ein Gabelstapler in einer Papierfabrik in der Straße Zum Mühlengraben in Brand. Durch die Flammen wurde ein weiterer Gabelstapler sowie ein Container beschädigt. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:15

    POL-EU: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

    Kall (ots) - Am gestrigen Donnerstag (7. August) kam es gegen 10.55 Uhr zu einem Trickdiebstahl auf dem Bahnhofsvorplatz in Kall. Eine 87-jährige Seniorin war mit einem Rollator unterwegs und beabsichtigte mit dem Aufzug auf den höher gelegenen Bahnhofsplatz zu fahren. Da der Aufzug jedoch defekt war, äußerte sie lautstark ihren Unmut. Zwei Unbekannte boten der Seniorin daraufhin ihre Hilfe an und trugen den Rollator ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren