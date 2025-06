Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zwei Wohnungseinbrüche/Bewohner vertreibt Kriminellen

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Montag (16.06.), ereigneten sich in Kelsterbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich vermutlich gegen Mitternacht zunächst über ein Fenster Zugang in ein Wohnhaus "Am Sportfeld". Im Haus wurden anschließend, während eine Bewohnerin dort schlief, Geld und Schmuck entwendet.

Zudem geriet in der Höhenstraße ein benachbartes Einfamilienhaus in das Visier eines Kriminellen. Der dortige Bewohner bemerkte gegen 2.10 Uhr einen Unbekannten, der auf seine Terrasse hinaufkletterte. Er schrie den mutmaßlichen Einbrecher an und vertrieb den ungebetenen Besucher. Der Flüchtige ist 20 bis 30 Jahre alt, schlank und war mit einer Sturmhaube maskiert. Er trug einen dunklen Trainingsanzug und eine weiße Basecap. Vermutlich suchte der Einbrecher anschließend mit einem Fahrzeug das Weite.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell