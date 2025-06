Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 20-jähriger Tatverdächtiger nach versuchten Raub festgenommen

Ermittlungen zu Komplizen dauert an

Darmstadt (ots)

Nach einem versuchten Raub am frühen Samstagmorgen (14.6.) haben Polizeistreifen einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittlungen zu seinen drei Komplizen dauert derzeit noch an. Gegen 1.15 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten eine angebliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Haardtring im Bereich des Danziger Platzes. Sofort herbeigeeilte Streifen konnten in einer nahen Tankstelle einen 28 Jahre alten Mann antreffen. Dieser gab an, dass vier Täter versucht hätten, ihm sein Smartphone zu rauben. Als er sich zur Wehr setzte, besprühten sie ihn unter anderem mit Pfefferspray und ergriffen in Richtung Südbahnhof die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte einen 20-Jährigen in der Wormser Straße festnehmen und bei ihm ein Pfefferspray sowie eine Pfefferpistole sicherstellen. Er war stark alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Zudem ergaben sich auch Hinweise, dass er unter Haschisch-Einfluss stand. Zur Blutentnahme und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen kam er mit auf die Wache. Die Fahndung nach seinen Mittätern verlief bisher noch ergebnislos. Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen in der Sache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell