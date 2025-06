Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Fahrzeuge geraten in Brand/Feuer zieht Hausfassade in Mitleidenschaft

Nauheim (ots)

Am frühen Montagmorgen (16.06.), gegen 4.50 Uhr, geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Bahnhofstraße aus bislang unbekannter Ursache ein abgestelltes Auto in Brand. Das Feuer griff anschließend auf zwei weitere daneben stehende Fahrzeuge über und zog zudem die Fassade eines Hauses sowie einen Verteilerkasten in Mitleidenschaft. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell