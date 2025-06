Roßdorf (ots) - Am Samstag (14.06.) zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Heinz-Friedrich-Straße in Roßdorf ein schwarzer Pkw Daimler am linken Fahrzeugheck durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden an dem geparkten Daimler wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Bei dem Verursacher dürfte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um ein graues Fahrzeug gehandelt ...

