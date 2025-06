Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dieburg, In der Altstadt, Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dieburg (ots)

Am Freitagabend (14.06), kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes der Straße "In der Altstadt" in Dieburg zu einer Unfallflucht. Zwischen 19:00 und 21:00 Uhr wurden ein hellblauer VW Multivan sowie ein blauer Ford Mondeo erheblich beschädigt. Der Schaden an den geparkten Autos beträgt etwa 6000 Euro. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer +49 6071 9656 0 zu melden. Berichterstatter: Kapamaz, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell