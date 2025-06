Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Drei unbekannte Täter hatten es auf einen Zigarettenautomaten an der Ecke Zillering/Van-Dyk-Straße abgesehen. Bemerkt wurde die Tat in der Nacht zum Sonntag (15.06.), gegen 2.00 Uhr. Mit Gewalt brachen sie den Automaten auf und entwendeten Zigarettenpackungen und Geld aus dem Gerät. Die drei Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, von denen zwei dunkel gekleidet waren und einer ein weißes T-Shirt trug, kommunizierten laut Zeugen in arabischer Sprache. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Van-Dyk-Straße.

Die Polizei in Mörfelden-Walldorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegengenommen.

