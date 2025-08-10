Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Betrunkene Frau nach Notrufmissbrauch in Gewahrsam genommen
53879 Euskirchen (ots)
Am Samstag, 09.08.2025, rief eine 39jährige Frau aus Euskirchen mehrfach aus nichtigem Anlass den Notruf an. Gegenüber den Polizeibeamten vor Ort verhielt sie sich völlig uneinsichtig und unkooperativ. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.
