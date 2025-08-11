PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter verschafft sich Zutritt zu Wohnhaus

Zülpich (ots)

Am heutigen Montag (11. August) klingelte ein bislang Unbekannter um 00.34 Uhr an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße Markt in Zülpich.

Der Hausbewohner befand sich zum Tatzeitpunkt nicht im Wohnhaus.

Über eine an der Haustür installierte Videokamera und eine verbundene App erhielt er eine Benachrichtigung über eine Bewegung im Eingangsbereich.

Der Unbekannte geriet hierbei offenbar versehentlich an die Türklingel, woraufhin eine automatische Ansage der Türsprechanlage mitteilte, dass niemand zu Hause sei. Anschließend versuchte der Mann mehrfach, die Haustür zu öffnen, was ihm auf unbekannte Weise auch gelang.

Daraufhin wurde der Unbekannte über die Fernsprechanlage angesprochen und aufgefordert, das Haus zu verlassen.

Daraufhin verließ der Mann das Wohnhaus in Richtung Weiertor in Zülpich.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus dem Wohnhaus keine Gegenstände entwendet.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - klein
   - schlank
   - osteuropäischer Phänotyp

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

