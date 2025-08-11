PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kirche - Unbekannte scheitern an Beute

Hellenthal (ots)

Im Zeitraum von Freitag (9. August), 18.15 Uhr, bis Samstag (10. August), 10.10 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Kirche in der Kölner Straße in Hellenthal.

Dort hebelten sie eine Seitentür auf und gelangten so in die Kirche.

Im Inneren versuchten sie, einen in der Wand eingelassenen Tresor zu entwenden.

Sie beschädigten den Wandbereich um den Tresor herum, konnten diesen jedoch weder öffnen noch aus der Wand entfernen.

Außerdem versuchten die Unbekannten, den Tabernakel der Kirche zu entwenden.

Dieser befand sich auf einem Sockel und wurde von den Unbekannten gewaltsam entfernt.

Zum Abtransport hatten die Unbekannten sogar eine Schubkarre mitgebracht.

Offenbar war der Tabernakel jedoch zu schwer, sodass er zurückgelassen wurde.

Auch ein Aufbrechen des Tabernakels vor Ort gelang den Unbekannten nicht.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

