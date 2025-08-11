PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flächenbrand

Kall (ots)

Am Samstag (9. August) kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Flächenbrand auf einem Feld in der Verlängerung des Antoniusweges in Kall-Dottel.

Ersten Erkenntnissen zufolge war zuvor ein Landwirt mit einem Mähdrescher auf dem Feld tätig.

Während der Mähdrescharbeiten brach das Feuer aus. Der Landwirt versuchte zunächst, die Flammen mit Erde zu ersticken.

Da dies jedoch nicht gelang, alarmierte er die Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Insgesamt brannte eine Fläche von etwa fünf Hektar eines Weizenfeldes ab.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

