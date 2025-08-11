PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 17-Jähriger nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Zülpich-Niederelvenich (ots)

Am heutigen Montag wurde ein 17-Jähriger aus Zülpich um 6.35 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Landstraße 162 bei Zülpich-Niederelvenich schwer verletzt.

Er befuhr die Landstraße 162 mit einem Kleinkraftrad von Zülpich-Wichterich kommend in Richtung Zülpich-Niederelvenich.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Krad zu Boden.

Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

