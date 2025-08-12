PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bahnhofsvorplatz: Platzverweis ignoriert - und der Morgen endete anders als geplant

Euskirchen (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (12. August) wurde eine 35-jährige, der Polizei bereits hinreichend bekannte Frau, auf dem Bahnhofsvorplatz in Euskirchen mehrfach kontrolliert.

Bereits um 3.55 Uhr belästigte sie einen Taxifahrer in aufdringlicher Weise. Die eingesetzten Kräfte sprachen daraufhin einen Platzverweis bis 8 Uhr. Die Frau wurde zudem darauf hingewiesen, dass weitere Maßnahmen folgen, sollte sie sich nicht daran halten.

Doch die Nacht war für die Dame offenbar noch jung: Um 4.13 Uhr trafen die Beamten sie erneut am selben Ort an - diesmal, als sie wiederum Passanten belästigte. Offenbar hatte sie den Platzverweis eher als lockere Empfehlung verstanden.

Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde sie in Gewahrsam genommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

