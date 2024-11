Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu spät reagiert

Am Mittwoch erlitt eine 35-Jährige bei einem Auffahrunfall in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 13.41 Uhr kam es in der Albert-Einstein-Allee zu einem Auffahrunfall. Eine 35-jährige Audi-Fahrerin musste am Fußgängerüberweg bei der Bushaltestelle "Universität West" verkehrsbedingt halten. Der nachfolgende 43-jährige Fahrer eines Peugeot reagierte zu spät. Mit seinem Peugeot prallte er dem Audi in das Heck. Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie an der Unfallstelle. Ein Abschlepper barg den Peugeot. Der Audi blieb fahrbereit. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Peugeot auf 10.000 Euro, den am Audi auf 3.000 Euro.

++++2265337

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell