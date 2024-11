Ulm (ots) - Der 58-Jährige fuhr mit seinem Ford in der Hauptstraße in Richtung Neu-Ulm. An seinem Auto gab es einen technischen Defekt und eine größere Menge Dieselkraftstoff floss aus dem Fahrzeug. Er zog die Dieselspur bis zum Ostermahdweg hinter sich her. Dort blieb der Ford liegen. Ein Zeuge meldete die ...

mehr