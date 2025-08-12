PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Spendenkasse aus Apotheke entwendet

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Montag (11. August) entwendete ein 28-Jähriger um 18.26 Uhr aus einer Apotheke auf dem Rüdesheimer Ring in Euskirchen eine Spendenkasse von der Verkaufstheke.

Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl, lief dem Mann hinterher und sprach ihn an.

Der 28-Jährige drohte der Frau und flüchtete anschließend mit der Spendenbox.

Er flüchtete aus der Apotheke und versteckte sich hinter dem Gebäude.

Die Mitarbeiterin informierte daraufhin die Polizei.

Polizeibeamte konnten den 28-Jährigen noch hinter dem Gebäude antreffen.

Die Spendenkasse hatte er zuvor in ein Gebüsch geworfen.

Er ist ohne festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen.

Anschließend sollte er mit einem Streifenwagen der Polizei in Euskirchen zugeführt werden.

Vor Fahrtantritt beschädigte er den Streifenwagen, indem er sich mehrfach mit seinem Körpergewicht und den angelegten Handfesseln dagegen fallen ließ.

Während der Fahrt verhielt er sich zunehmend aggressiv und spuckte mehrfach in Richtung der Polizeibeamten. Die Polizeibeamten wurden dabei nicht getroffen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Die Spendenkasse wurde beschlagnahmt.

Es wurde kein Bargeld aus der Spendenkasse entwendet.

Es wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung erstattet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

