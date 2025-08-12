PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nötigung im Straßenverkehr

Bad Münstereifel-Eschweiler (ots)

Am gestrigen Montag kam es um 19 Uhr auf der Holzheimer Straße in Bad Münstereifel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 40-Jährigen, die beide aus Bad Münstereifel stammen. Auslöser war eine Uneinigkeit über das Vorfahrtsrecht.

Der 16-Jährige befuhr mit seinem Mofa die Holzheimer Straße in Bad Münstereifel-Eschweiler in Richtung Mechernich.

Der 40-Jährige befuhr die Holzheimer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Am Ortsausgang befindet sich am Fahrbahnrand beider Straßenseiten eine Insel als Fahrbahnverengung.

Der 16-Jährige beabsichtigte, links an der Verkehrsinsel vorbeizufahren. Daraufhin beschleunigte der 40-Jährige, sodass der Jugendliche stark abbremsen musste.

Daraufhin zeigte der 16-Jährige dem Pkw-Fahrer den sogenannten "Vogel" und beleidigte ihn.

Daraufhin hielt der 40-Jährige an, ging auf den Jugendlichen zu, bedrohte ihn und schlug ihm mit der Faust auf die Hinterseite des Helms.

Der 16-Jährige blieb unverletzt.

Gegen den 40-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Bedrohung, Nötigung und Körperverletzung gefertigt.

Gegen den Jugendlichen wurde eine Anzeige wegen Beleidigung verfasst.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

