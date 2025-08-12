PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wildtier auf Fahrbahn ausgewichen - Pkw verunfallt

Blankenheim (ots)

Am Montag (11. August) ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Landstraße 115 bei Blankenheim-Rohr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Mettmann befuhr die Landstraße 115 aus Richtung Blankenheim-Freilingen kommend. Nach eigenen Angaben querte plötzlich ein Wildtier die Fahrbahn.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus. Dabei geriet das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben, touchierte zwei Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Erdwall.

Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw auf die linke Fahrzeugseite, stieß gegen ein Verkehrszeichen und kam schließlich wieder auf den Rädern stehend im Graben zum Stillstand.

Neben dem Fahrer befanden sich ein 21-jähriger Beifahrer sowie zwei Kleinkinder (3 und 5) auf der Rücksitzbank im Fahrzeug.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Der Beifahrer sowie die beiden Kinder erlitten einen Schock. Alle Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

