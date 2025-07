Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Digitale Ferien - Wie Sie auch digital sicher durch den Urlaub kommen:

Hannover (ots)

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit der lang ersehnte Urlaub. Einbruchschutz oder Taschendiebstahl - Ein immerwährendes Thema in der Ferienzeit. Doch wie sieht es aus mit dem Schutz der digitalen Daten? Smartphone, Notebook und Tablet sind häufige Begleiter im Urlaub. Doch damit steigt auch die Gefahr Opfer von Cyberkriminellen zu werden. In der Regel wollen die Täter eins: Ihre Identität, Ihre Daten und Ihr Geld. Auch im Urlaub lauern digitale Gefahren.

Vorsicht bei der Buchung:

Vorsicht bei günstigen Angeboten - Fake-Shops ein präsentes Thema. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Lockangebote zu Flügen oder günstigen Unterkünften, die einladend wirken. Das böse Erwachen kann am Flughafen kommen. Die Daten, die Sie zur Buchung eingegeben haben, können für Anschlussstraftaten missbräuchlich genutzt werden. Dies ist der sogenannte Identitätsdiebstahl. Auch kann es nach Eingabe der Daten zu weiteren Abbuchungen kommen. Besonders ärgerlich ist es, wenn sich dann nach langer Anreise zum Ferienort das gebuchte Ferienhaus sich vor Ort als Fake herausstellt oder bereits andere Personen offizielle dort eingecheckt haben. Erfahrungsgemäß werden gestohlene Daten häufig im Darknet angeboten, um sie weiter missbräuchlich zu nutzen - das zuvor überwiesene Geld lässt sich dann nur schwer oder gar nicht zurückholen.

Wenn Sie im Urlaub aufgrund von Verlust von Zahlungskarten schnellstmöglich das Konto sperren lassen müssen, können Sie dies unter der Rufnummer 116 116. Vermeiden Sie es, für alle Accounts die gleiche E-Mail- und Passwortkombination zu verwenden. Kriminelle versuchen mit den erlangten Zugangsdaten auf alle gängigen Accounts, wie Ihr E-Mail-Konto, Shopping und Bezahldienste, aber auch Social-Media zuzugreifen.

Sichere Passwörter:

Verwenden Sie für die Passwörter einen Passwortmanager, diese sind meist auf Smartphones und Tablets, sowie Laptops integriert. Auch die Verwendung der Zwei-Faktor-Identifizierung mittels biometrischer Daten oder einer Pin, schützt Sie vor einem Fremdzugriff auf Ihre Accounts.

Öffentliches WLAN:

Öffentliches WLAN, wie an Flughäfen oder Hotels wird gerne genutzt, jedoch muss man hier vorsichtig sein. Kriminelle können den Zugang manipulieren und so Ihre Daten ausspähen. Dabei stellen diese selbst ein kostenloses WLAN zur Verfügung. Geben Sie daher keine vertraulichen Informationen, wie Kreditkartennummern an und nutzen Sie Ihr Onlinebanking nicht über das öffentlich zugängliche Internet. Wenn Sie dieses trotzdem verwenden wollen, können Sie sich durch eine VPN Verbindung schützen. Eine VPN Verbindung verschlüsselt digitale Daten und verschleiert den Standort, wo Sie sich gerade aufhalten. Weiter ist können Sie erkennen, dass wenn die Webadresse mit https: anfängt, dass es sich hier um eine verschlüsselte Website handelt.

Achten Sie jedoch darauf: Auch betrügerische Seiten können eine verschlüsselte Verbindung verwenden. Prüfen Sie daher immer zusätzlich, ob es sich um eine seriöse und vertrauenswürdige Website handelt - z. B. durch bekannte Domainnamen oder offizielle Quellen.

Parken am Urlaubsort:

Betrachten Sie QR-Codes für Tickets oder auch zum Parken kritisch. Überprüfen Sie beim Scan des Links die URL und nicht nur den Anzeigenamen. So kann verhindert werden, dass Sie auf einer bösartigen Internetseite landen und dort Ihre Zahlungsdaten und Ihre Identität preisgeben oder das Ihr Gerät mit einem Trojaner infiziert wird. Nutzen Sie hier nach Möglichkeit die originale App aus Ihrem App-Store.

Sichern Sie Ihre Fotos und Daten auf dem Handy:

Sie sollten Ihre Daten und Urlaubsfotos absichern, dies können Sie zum Beispiel in Form eines Backups in einer Cloud machen. Selbst wenn Ihr Smartphone oder andere Geräte im Urlaub verloren gehen, können Sie später noch auf Ihre Daten zugreifen. Achten Sie hier darauf, dass diese auch regelmäßig durchgeführt werden und dass Sie die Zugriffsdaten haben. Übrigens: Die typischen Cloud-Dienste der Smartphone-Anbieter können auch mittels Ortung, Sperrung oder Löschung der Geräte nach einem Verlust oder Diebstahl für Sie hilfreich sein.

Für unbeschwerte digitale Ferien folgende Tipps:

- Achten Sie auf Lockangebote, die zentrale für Verbraucherschutz ist eine unterstützende Quelle oder schauen Sie bei Trustpilot. https://www.fakeshopfinder.de/

- Achten Sie darauf, ob die Website wirklich das Original ist oder geben Sie die originale Web-Adresse ein und überprüfen Sie dort, ob ein Problem vorliegt

- Verwenden Sie nicht für alle Accounts die gleiche E-Mail- und Passwortkombination

- Wenn Sie Urlaubsbilder ins Internet stellen wollen, machen Sie das lieber nach Ihrem Urlaub. Dies könnte potentiellen Einbrechern einen Hinweis darauf geben, dass Ihr Zuhause leer steht

- Sollten Sie bereits Opfer geworden sein, ändern Sie schnellstmöglich die Passwörter und erstatten Sie Anzeige in der nächstgelegenen Dienststelle oder in der Onlinewache der Polizei Niedersachsen unter: https://portal.onlinewache.polizei.de/de/

- Sollten dabei Zahlungsdaten betroffen sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank, Ihr Kreditinstitut oder den Zahlungsanbieter.

- Weiterführende Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Internetkriminalität unter: https://www.polizei-praevention.de/themen-und-tipps/basisschutz-empfehlungen/auf-reisen-und-im-urlaub

