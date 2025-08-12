PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand im Mehrzweckgebäude

Euskirchen (ots)

Am Montag (11. August) kam es in einem Mehrzweckgebäude in der Geierstraße in Euskirchen-Flamersheim 9.10 Uhr zu einem Brand.

Das Feuer brach aus bislang unbekannten Gründen in einer Dachgeschosswohnung im zweiten Obergeschoss aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung.

Ein Mitarbeiter einer im Erdgeschoss ansässigen Firma bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Zur Entlüftung und zur Bekämpfung von Glutnestern musste die Dachkonstruktion von der Feuerwehr geöffnet werden.

Die Löscharbeiten dauerten bis 14:30 Uhr an.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

