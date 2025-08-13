Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Staub aufgewirbelt - "Drifter" löst Einsatz aus

Mechernich-Kommern (ots)

Am gestrigen Dienstag (12. August) löste gegen 21 Uhr die Brandmeldeanlage auf einem Firmengelände in der Kölner Straße in Mechernich aus.

Die alarmierte Feuerwehr konnte vor Ort jedoch keinen Brand feststellen.

Ein Mitarbeiter überprüfte daraufhin die Videoaufzeichnungen. Zu sehen war ein Pkw, der auf dem Schotterparkplatz mehrere "Donuts" drehte. Dadurch wurde Staub aufgewirbelt, was zur Auslösung der Meldeanlage führte.

Während der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Beamten einen süßlichen Geruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bei dem Mitarbeiter, der mit seinem Pkw zur Einsatzörtlichkeit gekommen war, verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, um eine Blutprobe durchzuführen, und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell